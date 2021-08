Snažno nevrijeme pogodilo Banju Luku, pojedina naselja ostala bez struje

Nakon kraće naoblake počela je padati jaka kiša praćena snažnim vjetrom i grmljavinom, pišu Nezavisne novine.

Na ulazu u grad iz pravca Klašnica vozači su prinuđeni da zaustavljaju vozila jer kiša i voda na cesti onemogućavaju kretanje. Semafori na tranzitu trenutno nisu u funkciji. prenoi “Klix“.

Pojedina naselja su ostala bez struje, javlja Srpskainfo, kao što su dijelovi Budžaka i Šargovca, a mnoge ulice su poplavljene vodom.

“Kišobran mi se raspao, sva sam mokra. Nebo se otvorilo dok sam stajala na semaforu”, izjavila je jedna Banjalučanka. Građani se nadaju da oluja neće nanijeti veću materijalnu štetu.

Za danas je upaljen žuti metoalarm na području cijele BiH.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ponegdje je uz kišu moguća i pojava grada. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima.

Tokom dana će postupno prestati padavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

U Sarajevu se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Facebook komentari