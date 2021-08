Cenić: Schmidt je visoki predstavnik kako god ga Dodik bude gledao na sastanku

Cenić je kazala da je Valentin Inzko ostavio težak posao svom nasljedniku Christianu Schmidtu nakon što je pred kraj mandata nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Dodala je da su oštre poruke upućene iz RS, ali da će ipak biti sastanak sa Schmidtom.

“Bit će sastanak, Dodik će se sresti s njim, jer valjda svi znamo da je to Aleksandar Vučić obećao Angeli Merkel i za to će biti nagrađen. A to kako kaže da će ga gledati može kako god hoće, ali on je i dalje visoki predstavnik. Vidite da se za sastanak predomislio nakon Beograda”, navela je Cenić.

Kazala je da je Dodik imao odlične veze sa svim predsjednicima Srbije, ali da je s Aleksandrom Vučićem pokazao najveći nivo podilaženja.

“On je u tom smislu dostigao maksimum i zaista mislim da on nema druge i sada više nema nazad. Prijatelja nema, ostao je Aleksandar Vučić koji mu također baš i nije prijatelj završena je ta faza i onda mu ništa ne preostaje jer od koga će podršku imati”, upitala je Cenić. prneosi “N1“.

“Opozicija zabila autogol”

Smatra da je opozicija iz RS napravila jedan veliki autogol pružajući podršku Dodiku.

“Još ukoliko uđu u Vladu RS onda će takve autogolove političke nauke morati izučavati. Predstavu i retoriku koju je imao Dodik i ako je neko imao želuca da to sluša i gleda u sinoćnjem nastupu, pa onda otišao u Beograd i tada se opozicija slikala s njim i kako će se sada distancirati i reći ja tako ne mislim. A Dodiku neće biti prvi put da prepravlja šta je rekao u prošlosti, međutim, za opoziciju u koju mnogi polažu pažnju, ovo je bio klasični autogol”, pojasnila je Cenić.

Smatra da je priča o mirnom razlazu zapravo poziv međunarodnoj zajednici da pozajmi novac za određene projekte.

“Dodik kada mu god zatreba novca uvijek pravi ovakve istupe. Tako je i on sada odlučio pokrenuti ovu priču kako bi reagovala međunarodna zajednica, dala novac i onda će se odjednom stvari umiriti i pronaći rješenje te neka izlazna strategija. Mi stalno jednu te istu melodiju slušamo”, dodala je.

O priznavanju genocida

Osvrnula se ponovo na nametnuti Inzkov zakon navodeći da su takve izmjene bile potrebne što, kako tvrdi, ukazuju i određene analize da je smanjen govor mržnje u javnom prostoru.

“Kada se govori o strašnom zločinu i genocidu gdje je ta linija koja to razdvaja? Nisu odluke međunarodnog suda u Hagu švedski sto da se neka od njih poštuje druge ne. Presuda je da se poštuje, a ne da se o njoj diskutuje. Ako već negirate sve to šta ste uradili nego zabili sebi autogol pravljenjem Komisija koje niko ne priznaje i to je toliko degutantno pa se onda upuštamo u diskusiju hgoće li neko priznati genocid. Presuda je da je bio genocid i to se mora poštovati priznao ga neko ili ne”, poručila je Cenić.

Facebook komentari