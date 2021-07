Još jedan tropski dan u BiH, temperatura do 41 stepen

U Bosni i Hercegovini danas je pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera, na sjeveru sjevernog smjera, prenosi Anadolu Agency (AA).

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38, na jugu do 41 stepen Celzijusov. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 37 stepeni, navodi Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

U subotu se takođe očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslijepodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu zemlje do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39, na jugu zemlje do 41.

U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu zemlje do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak u Bosni umjerena naoblaka, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni.

