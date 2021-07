Narandžasti meteoalarm za cijelo područje BiH zbog visokih temperatura

Upozorenje se odnosi na vremenski interval od 13.00 do 18.00 časova.

Maksimalna temperatura vazduha, kako je prognozirano, kretaće se od 34 do 39 stepeni.

Narandžasti meteoalarm ukazuje na opasno vrijeme jer su prognozirane neuobičajene vremenske prilike.

Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka biće većinom između 16 i 22, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

U Sarajevu će bitisunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna temperatura oko 36 stupnjeva,piše N1

