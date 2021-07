Safet Oručević: Uspjela je ideja suživota u Mostaru i zbog toga sam danas ponosan

Za to vrijeme Centar je uradio brojne projekte, druženja i manifestacije pokušavajući izgraditi poljuljano povjerenje građana u Mostaru, ali i poljuljano povjerenje svih ostalih prema Mostaru i Mostarcima i postao sinonim za mir i suradnju. Ova renomirana fondacija dvadeset godina kroz svoje aktivnosti širi pozitivnu priču o gradu na Neretvi u svijetu. Oručević, koji je predvidio mnoge stvari u Mostaru, u intervju za Dnevni list tvrdi kako će Mostar za dvadeset godina biti najljepši grad na Balkanu.

Navršava se 20 godina od osnivanja Centra za mir i multietničku saradnju koji godinama radi na pomirenju, dijalogu i promociji Mostara u svijetu. Na šta ste najviše ponosni?

-Nedavno mi je jedan vrlo drag čovjek, akademik, rekao da je malo centara za mir da imaju toliku dugovječnost u stalnom radu i kreiranju atmosfere pomirenja i zajedničkog života kao što to ima mostarski Centar za mir. Bio sam jako ponosan, kao što sam ponosan i na to da je u cijeloj ovoj regiji Nelson Mendela, vidjevši koju borbu ima Mostar i želju za pomirenjem i zajedničkim životom, primio nagradu našeg Centra, a takva imena ne primaju nagrade bez milijunskih iznosa koji idu u korist njihovih fondacija. Idući redom dalje iz godine u godinu ponosan sam da smo uspjeli da se zahvalimo brojnim prijateljima, da smo nagradili brojne mimare koji su svako na svoj način dali neki doprinos u zajedničkom miru i životu. Danas kada šetam gradom Mostarom, vidim kao čovjek koji je nosio odgovornost u Mostaru koji je bio brutalno uništen i podijeljen, pun mržnje i užasa, da je naša ideja uspjela. Uspjela je ideja suživota. Sve manje i manje ima granica i one će za deset ili dvadeset godina potpuno nestati i bit ćemo ponosni na jedan najljepši grad. Bit će to najljepši i najrazvijeniji grad i turistički i ekonomski u BiH. Takva mu je i lokacija i takvo mu je i mjesto u povijesti.

Puno je toga što Centar uradio posljednjih dvadeset godina. Koji su planovi Centra za mir u narednom periodu?

-Mi nikada nismo živjeli od fondova i donacija, već od privatnih donacija mojih prijatelja. Mi smo sakupljali materijale, jer smo znali ako mi to ne sakupimo da će oni apsolutno u jednom nedovršenom ratu i nedovršenom miru nestati za sva vremena. Mi smo tosakupljajući došli u situaciju da smo sakupili 400.000 raznih dokumenata nastalih u Haškom tribunalu, u ratu u sve tri vojske u BiH, u civilnoj vlasti. Sakupili smo na desetine tisuća fotografija, filmske arhive i slično i shvatili smo da imamo jedno veliko bogatstvo. Da bi ono ostalo sačuvano i iza nas, ostavili smo Biblioteci Medrese na čuvanje.Uskoro će biti otvaranje toga arhiva. U međuvremenu smo napravili jednu TV stanicu koja se zove Historija TV, a koja je puštena na kablovskom operateru Moja TV. Polako slažemo građu na tom kanalu i to će biti mjesto gdje će ona biti sačuvana na način da bude pomirujuća bez obzira na strahote koje je donio rat i da služi kao opomena da nam se više nikada takvo nešto ne ponovi. To su dva projekta na kojima se radio. Radimo i na izdanju pet knjiga. Jedna je već odštampana, druga je u štampi. Teme su urbicid grada , o Starmom mostu,o herojima Mostara. U vrijeme pandemije smo se okrenuli izdavačkoj aktivnosti i kanalu jer je pomalo neprikladno u vrijeme borbe za život mnogih ljudi da pravimo bilo kakve manifestacije. Toga smo se odrekli i sa tim planiramo nastaviti u nekim drugim i boljim vremenima.

Niste već dugo vremena u politici, ali ste uvijek tu negdje u centru zbivanja. Kako vam se čini politička situacija u Mostaru nakon održanih izbora?

-Izbjegavam o tome da govorim, ali eto odgovorit ću. Bio sam se prilično uključio u tu priču i u kampanju da se izborimo i pobijedimo HDZ kao jedan probosanskohercegovački blok. Bila mi je želja da se taj neki model nakon 15 godina polu-vlasti promijeni i dovedu ljudi koji imaju drugačije poglede. Dolaskom novog gradonačelnika ja sam vidio sam iz njegvih prvih poteza da smo mi dobili jednog čovjeka kome se može odati priznanje da se polako ali dobro snalazi, a naravno vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati. Ako neko ima 100 dana pravo da ga se ne komentira i ne kritikuje, jedan gradonačelnik koji je došao nakon 15 godina bezvlašća ima pravo na 300 dana da sagleda situaciju i napravi pravi put. Meni se čini da je dobro krenuo i da iskreno i pošteno prilazi svim problemima. To je jedan ostvaren čovjek koji zna gdje vodi i mislim da mu sada svi trebamo pomoći. Cekaju ga eliki izazovi , teske politivcke odluke . Mi u Centruza mir imamo isto mišljenje na tu temu i mi ćemo pozvati gradonačelnika na zajedničke aktivnosti i poželjeti mu svako dobro, da vodi Mostar u pravcu kakav se očekuje, a to je da bude bosanskohercegovačka metropola.

Ima li Mostar šanse da postane jedan normalan i urban grad i poželjno mjesto za normalan život?

-Mislim da će ovo biti najbolji grad. Kada su me pitali prije 25 godina od čega će živjeti Mostar, rekao sam – od Međugorja, Splita, cijeloga svijeta koji će dolaziti na Stari most. To će biti najveći spomenik mira. Tada je to bilo smiješno jer iza mojih leđa nije bilo mosta, a ja sam pričao tako. Danas se to događa. Ja vam sada kažem da će Mostar za dvadesetpet godina biti najljepši grad na Balkanu za živjeti i da će to biti poželjan grad zbog svega, blizine mora, autoputa, mogućnosti širenja…Ja vidimsvijetlu budućnost. Sumnjnja da cu to doceekqati , ali naša djeca hoće sigurno i Mostar će uskoro zablistati. Prvi korak je napravljen. Došlo je do izbora. Nije to više grad slučaj, nisu to više samo dvije stranke SDA i HDZ. Bo sam veliki navijač Koalicije. HDZ je napravio iskorak i doveo novog čovjeka i novo lice, a SDA nije donijela novu atmosferu mada mislim da je trebala . U SDA imamo stara lica, stare repove i nismo dobili potpunu energiju za Mostar. Međutim to je njihov izbor. Ta Koalicija je trebala da bude nešto novo što će promijeniti stanje, a SDA je napravilastatus quo i izigrala principe Koalicije. To je njihova stvar. HDZ je doveo one koji su dobili najviše glasova, a SDA one koji su ukrali najviše glasova. To je zaključak zadnjih izbora. Zato je odgovoran SIP BiH i njihovo kriminalno ponašanje, kada je Mostar u pitanju ne zaslužuje nikakvo povjerenje .

Jako su optimistične vaše procjene, ali šta bi trebao uraditi svaki Mostarac da bi živjeli u boljem gradu i u boljim odnosima?

-Momentalno se cijela regija trese sa ružnim izjavama i riječima, kao da se priprema novi belaj. Ja mislim da upravo sve progresivne ne snage iz Mostara i svih drugoh gradova treba da salju poruke da to mora da se zaustavi i da se svi moramo okrenuti ekonomiji i boljem zivoru . To nam treba biti broj jedan i trebamose ugledati na sve one kojima je ekonomija na prvom mjestu., Da biramo one ljude koji će nas voditi u buducnost , a ne da nas vraćaju i unazađuju. Puno toga je do ljudi, mjenjti svijest kod ljudi , da mijenjaju one koji ih unazađuju. Ako nam neko zagorčava život petnaest godina ne smijemo ga podržati da vlada još petnaest. Opet ponavljam, jer vjerujem u to, Mostar će biti najljepši i najbolji grad na Balkanu.

Facebook komentari