Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina, a prema kraju dana postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna 18 do 24, na jugu od 26 do 30 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom u jutarnjim satima i prije podne.

Jutarnja temperatura oko 16, dnevna oko 20 °C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.

