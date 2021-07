Zbog visokih dnevnih temperatura u Hercegovini na snazi žuti meteoalarm

Zbog visokih dnevnih temperatura u Hercegovini na snazi je žuti meteoalarm, javlja Anadolu Agency (AA).

Tako se za mostarsko područje prognoziraju maksimalne dnevne temperature oko 34 stepena Celzijusa.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U centralnim i istočnim područjima Bosne veći dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna 22 do 28, na jugu do 32 stepena Celzijusa.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijusa.

