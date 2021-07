BiH dodana na listu zemalja čiji građani mogu putovati u EU bez ograničenja

Ovo je za Klix potvrdio i savjetnik direktora Granične policije BiH Svevlad Hoffman.

“Za ulazak u EU bit će potrebno posjedovati negativni PCR test ili brzi antigenski test (BAT) na koronavirus pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, koju objavljuje Evropska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz”, kazao je Hoffman.

Ukoliko ste vakcinisani, dodaje Hoffman, potrebno je predočiti potvrdu o primanju dvije doze vakcina koje se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili prve doze u slučaju imunizacije vakcinom koje se prima u jednoj dozi.

“Ako imate potvrdu o preboljevanju koronavirusa i primitku jedne doze vakcina unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da vakcinacija mora biti provedena prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz moći ćete u EU. Također, ulazak će biti moguć i uz pozitivni PCR ili brzi antigenski test kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije koronavirusom, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenju”, dodaje Hoffman.

Kao što je predviđeno u preporuci Vijeća EU, ovaj će se popis i dalje pregledavati svake dvije sedmice i, ovisno o potrebi , ažurirati.



Popis je zadnji put ažuriran 1. jula 2021. godine i uključuje:

Albanija

Armenija

Australija

Azerbejdžan

Bosna i Hercegovina

Brunej Darussalam

Kanada

Kina (podliježe potvrdi reciprociteta)

Izrael

Japan

Jordan

Libanon

Crna Gora

Novi Zeland

Katar

Republika Moldavija

Republika Sjeverna Makedonija

Ruanda

Saudijska Arabija

Srbija

Singapur

Sjeverna Koreja

Tajland

Sjedinjene Američke Države

#COVID19 🌎✈️📢 Council agrees ➡️ travellers from Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Canada, Jordan, Kosovo, Montenegro, Qatar, Republic of Moldova and Saudi Arabia

should also be allowed to travel to the EU.

Find out more 👇

— EU Council (@EUCouncil) July 1, 2021