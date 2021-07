Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

Tokom dana i u večernjim satima u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna do 36°C.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna 25 do 33°C,piše Slobodnabosna

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna do 35°C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana i u tokom noći očekuje se kiša u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna do 35°C.

