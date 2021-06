Obilježavanje deblokade Mostara: Kako bi danas Mostar izgledao da nismo uspjeli?

– To je bila ključna bitka za opstanak. Sami smo se organizovali i sami se izborili. Nažalost, poginuli su najbolji među nama. Da su oni preživjeli siguran sam da bi naš rad danas i u političkom smislu drugačije izgledao. Sjeverni logor danas izgleda drugačije u odnosu na to vrijeme. To je 1993. bila tvrđava okružena debelim zidovima visokim četiri metra. Uspjeli smo, ali žalimo za poginulim saborcima. Sa posebnim poštovanjem ih se prisjećamo, rekao je ratni komandant Semir Drljević – Lovac.

Program nastaviće se maršom od Sjevernog logora preko brda Kandiljan do Vrapčića – putem kojim su prošli vojnici koji su iz Mostara išli u Bijelo Polje kao pojačanje, a okončat će se posjetom Šehidskom turbetu u Bijelom Polju i prigodnim programom na igralištu kod Osnovne škole. Iz Jedinstvene organizacije boraca Mostara podsjećaju na pravosnažne presude Udruženom zločinačkom poduhvatu HVO-a i HV-a, koji su pobijeđeni u deblokadi.

– Imamo pravosnažne presude Međunarodnog suda u Haagu, dok se istovremeno zločinci koji su ubijali, protjerivali, silovali ili sve to naručivali, nažalost, u dijelu stanovništva i danas slave. Zamislite kako bi nam danas bilo uz sve te narative, da kojim slučajem nismo uspjeli, zapitao se predsjednik JOB-a Mostara Sead Salčin.ž

