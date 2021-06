Stiže nam promjena vremena, narednih dana očekujte pljuskove

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u Bosni moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan, jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura iznosit će od 16 do 21, na jugu do 23, a najviša dnevna 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura će biti oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.

U petak se također očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva u Bosni se očekuju i pljuskovi. Jutarnja temperatura će biti od 12 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.

Subotu će obilježiti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva u Bosni se očekuju i pljuskovi. Jutarnja temperatura će biti od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. prenosi “Klix“.

Meteorološki servis Meteoalarm je za četvrtak izdao žuto upozorenje za visoke temperature koje će u sarajevskoj regiji ići do 33 stepena celzija, uprkos najavljenim padavinama.

Žuto upozorenje označava vremenske prilike koje nisu neuobičajene, ali i dalje budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.

Facebook komentari