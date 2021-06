Danas moguća kiša: Objavljena prognoza do srijede – bit će skoro 40 stepeni

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 10; Grude 13; Bugojno 14; Ivan-sedlo 15; Sarajevo 18; Sanski Most, Zenica 19; Bihać, Tuzla 20; Mostar 22; Gradačac 25; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 3 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Bioprognoza: Tokom jutra će biti ugodnije, dok bi u nastavku dana, usljed visokih temperatura, kod osjetljivih osoba moglo doći do izraženijih tegoba, stoga je preporučljivo suzdržati se od pretjeranih aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja i vrućine. Također, učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 32, na jugu do 35 °C. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 31 °C. prenosi radiosarajevo

U nedjelju sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Bosni promjenljivog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna od 30 do 36 °C.

U ponedjeljak sunčano uz prolazan porast naoblake tokom dana, što u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveru zemlje do 26, a dnevna od 32 do 38 °C.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 25, a dnevna od 33 do 39 °C.

U srijedu sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 33 do 39 °C.

Facebook komentari