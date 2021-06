METEOROLOZI UPOZORAVAJU: U BIH I REGION STIŽE PRVI OVOGODIŠNJI TOPLINSKI VAL

Od četvrtka, 17. juna, ljubitelji vrućina neće više imati razloga za prigovor. Prema raspoloživim prognoznim modelima ispred nas je najtopliji period u dosadašnjem dijelu godine, tvrdi meteorolog Dženan Zulum.

Maksimalne temperature, izuzimajući planinske predjele bit će u većini krajeva iznad 30°C. Preovladavat će stabilno i sunčano sa malo ili nimalo oblaka. Jutarnje temperature imat će blaži rast.

Od četvrtka jutarnje temperature u Bosni između 11°C i 15°C, a u Hercegovini do 21°C. Maksimalne temperature između 28°C i 34°C. Stabilno, sunčano i nadprosječno toplo očekuje nas tokom većeg dijela sljedeće sedmice. Zadržat će se natprosječno toplo. Maksimalne temperature varirat će između 28°C i 32°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 34°C”, naveo je meteorolog Zulum.

Stručnjaci ponavljaju da na sunce ne bismo smjeli od 11 do 16 sati, trebamo unositi dovoljno tekućine, ali i prehranu prilagoditi ljetu.

I članovi GSS-a upozoravaju da se u planine idu s adekvatnom opremom i dovoljno vode. Također, da se građani i izletnici pripaze zmija kojih, s obzirom na blagu zimu, ima na svakom koraku.

Oni koji su za vikend planirali na more u Hrvatsku – i na Jadranu će ih dočekati velike vrućine.

Stiže nam prvi val vrućine u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u srijedu i četvrtak već ponegdje iznad 30, a u petak i u dane vikenda uglavnom između 31 i 35 stepena. Očekuje se naravno i porast noćnih, odnosno jutarnjih vrijednosti temperature uslijed dolaska zamjetno toplije zračne mase nad naše krajeve. Vruće se biti i početkom idućeg tjedna, no vrlo vjerojatno uz ipak nešto malo niže vrijednosti najviše dnevne temperature zraka”, rekla je meteorologinja dr. Tanja Renko iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vrijeme slično onom u BiH i Hrvatskoj, najavljuju i meteorolozi i u Crnoj Gori. Prognozu za Crno Goru možete vidjeti na OVOM linku.

