Žene u crnom podržale majke Srebrenice i Podrinja: Presuda Mladiću je minimum zadovoljenja pravde

Kako javlja Anadolu Agency (AA), podršku svih ovih godinama majkama i ženama Srebrenice i Podrinja pružaju “Žene u crnom” iz Srbije, koje su danas bile u Tuzli, a predsjednica Staša Zajević je tom prilikom izjavila:

“Smatram da je presuda ratnom zločincu Ratku Mladiću minimum zadovoljenja pravde, a da je to veoma deleko od onoga što znači pravda za porodice koje su izgubile svoje najmilije i da poslije 25 godine još uvijek ne mogu da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih. Naravno da je ta presuda obavezujuća za državu Srbiju, iz koje dolazim, u smislu da prestane da osporava, kvalifikuje, umanjuje odluke međunarodnih sudova pravde i da prestane da ustupa prostor ratnim zločincima, da Skupština Srbije prestane da bude mjesto u kojem se obožavaju ratni zločinci i da ukoliko to ne radi zbog dostojanstva žrtava da bar radi zato što je obavezuju međunarodne odluke. Reakcija na presudu Ratku Mladiću u Srbiji zapravo dokazuje da je na djelu kontinuitet, ne samo nekažnjivosti, nego i kontinuitet ideologije i prakse samog genocida ne samo zato što je poricanje genocida posljednja faza genocida nego zato što je zapravo to minimum koje bi Srbija mogla sebi da vrati neko zrnce ljudskosti. Slušajući žrtve izražavam njihovo mišljenje da je presuda nepravedna, nije dovoljna za zadovoljenje pravde, zato što genocide nije proširen na ostale gradove. Početkom 1992. godine je planiran, a kasnije izvršen genocid, a završnica genocida je u Srebrenici 1995. godine. Mislim da je to jako važno zbog univerzalne pravde i da se pokaže da se zločin ne isplati. Na nama je velika odgovornost na svim nivoima, mi ćemo vršiti pritisak da se prestane sa politikom nekažnjivosti takvih djelovanja“.

Prije nego su došle na Trg slobode u Tuzli (BiH), “Žene u crnom” su odale počast i ubijenoj mladosti Tuzle na Kapiji, a Zajevićeva je prokomentarisala činjenicu da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić na slobodi.

“Još jedna od velikih nepravdi i to pokazuje na koji se način vrše opstrukcije i kako Srbija i dalje ostaje oaza za one koji se kriju od pravde. Na Tužilaštvu Bosne i Hercegovine je da izvrši pritisak na Srbiju da izruči Đukića. Presuda obavezuje Srbiju da poštuje sve odluke i da sarađuje sa tužilaštvima u procesuiranju ratnih zločina. Sve ostalo je narušavanje regionalnog mira i bezbjednosti i za to je najodgovorniji državni vrh Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem“.

Nura Begović, potpredsjednica Udruženja “Žene Srebrenice” ističe kako je prije dvije godine sahranila dvije koščice svog brata, a da će 11. jula u mezar spustiti i njegovu lobanju koja je naknadno pronađena. Sve to, ističe ona, ostavlja velike traume na porodice.

“Bila sam u Hagu i pratila izricanje presude. Prvostepena je potvrđena, ali smo ogorčeni zašto nije izrečena kazna za izvršenje genocida u drugim gradovima. On je taj koji je počinio genocid. Kako će se odluka primjenjivati ne znamo, ali bilo bi pošteno od naše države da se usvoji Zakon o zabrani negiranja genocida. Mi smo premukli tražeći tu pravdu. Da se primjeni ta odluka, da se kažnjavaju osobe koje negiraju, da se poštuju žrtve“, zaključila je Nura Begović.

