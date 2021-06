Twitter obrisao objavu Dodikove kćerke u kojoj pruža podršku zločincu Mladiću

Gorica Dodik objavila je tvit nakon što je Mladiću izrečena drugostepena presuda u Hagu kojom je osuđen na doživotni zatvor zbog zločina počinjenih tokom agresije na BiH, među kojima je i genocid u Srebrenici.

Podsjećamo, ona je na svom Twitter nalogu ostavila nekoliko sramnih komentara i tvitova napisavši “Živjela Republika Srpska! Živio Ratko Mladić! Živjeli svi heroji Vojske Republike Srpske!” dodavši srcad u bojama srpske zastave. Ovo je izazvalo brojne reakcije na društvenoj mreži, a objavu su korisnici prijavili nakon čega je Twitter pokrenuo istragu.

“Naša istraga pokazala je da je ova objava prekršila pravila kompanije Twitter. Prekršeno je pravilo ‘glorifikacija nasilja'”, stoji u obrazloženju kompanije Twitter.

Kćerka prvog čovjeka SNSD-a nije bila nimalo zadovoljna odlukom jedne od najvećih društvenih mreža da joj ukloni objavu. Očekivano, obrušila se na korisnike koji su njen komentar prijavili, a stavove nije promjenila. Nedugo nakon toga i zaključala je profil.

“Prijavom mog profila i brisanjem tvitova me ne možete ućutkati niti promijeniti moje mišljenje. Meni ste dokazali da sam u pravu. Nikada nisam čitala niti me zanimalo koga vi veličate, niti mi je palo na pamet da vas pokušavam uvjeriti da griješite. Ja to obrišem i mirna mi je duša i savjest”, napisala je u nekoliko sljedećih tweetova Gorica Dodik. prneosi “Klix“.

