Reis Kavazović: Zločinački poduhvat je osuđen i nadam se da se neće opet uspostaviti

Zločinački poduhvat je osuđen, dobio je svoj epilog i nadam se da se on više nikada neće nanovo uspostaviti kao ideja nacionalističkih projekata na ovom prostoru, izjavio je danas reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović povodom izricanja presude Haškog tribunala generalu VRS Ratku Mladiću, koji je pravosnažno osuđen za počinjene zločine i genocid.

– Želim kazati da je Haški tribunal imao dva cilja ispred sebe. Jedno je da se suđenjima, koja su trajala godinama, razotkrije projekat tog udruženog zločinačkog poduhvata, a druga stvar je da se izvođači tog zločinačkog poduhvata kazne i da na taj način žrtve dobiju bar dio satisfakcije koju zaslužuju. Nažalost, ono što smo svjedočili svih ovih godina pokazalo je kolika je bila silina tog zločina, šta su bile namjere i ciljevi onih koji su željeli napraviti na ovom prostoru tzv. veliku Srbiju – kazao je reis Kavazović.

Istakao je da u ovom trenutku naše misli treba da budu sa žrtvama genocida u Srebrenici, ali i sa žrtvama svih zločina kojima je Mladić komandovao.

– Ono na što trebamo obratiti pažnju, jeste to da su Milošević, Karadžić, Mladić, Krajišnik, koji su bili tvorci udruženog zločinačkog poduhvata, osuđeni za to, ali je taj projekat ostao na plećima Bošnjaka, Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini i sada je pitanje dokle će taj projekat trajati. Smatram da treba učiniti sve da se taj zločinački projekat osujeti i da se u Bosni i Hercegovini vrati stanje kakvo je ono i bilo, a to je pitanje stvaranja zajedničke države Bosne i Hercegovine, države svih građana koji će ovdje živjeti u miru, jedni na druge misliti i jedni drugima pomagati – poručio je reis Kavazović.

Facebook komentari