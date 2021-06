Čović: Nemamo dovoljno ruku za novu Vladu FBiH

“Ako možemo formirati novu Vladu trebamo to uraditi. Ja se bojim da nemamo ruku za to. Preostaje da popunimo mjesta u ovoj Vladi”, rekao je predsjesnik SDA Bakir Izetbegović.

Izetbegović je dodao da je percepcija o radu postojeće Vlade vrlo loša. Puno lošija, kaže predsjednik SDA, od onoga što su realni pokazatelji. “Manje je loša situacija od loše percepcije izazvane aferom Respiratori i sporom nabavkom vakcina”, dodao je on.

Čović kaže kako mu je drago da je Izetbegović rekao da nemaju dovoljno ruku.

“U zadnjih godinu dana mi nemamo kapaciteta na razini koju sada imamo imenovati novu Vladu. Zabluda je pričati o novoj Vladi. Ja sam to malo ljepše rekao. Treba nam projekat, program pa da se imenuje nova Vlada. Što znači treba nam novi kapacitet. To je sasvim izvjesno i jasno i zbog toga to stoji“, rekao je predsjednik HDZ-a. prenosi 2N1“.

“Ko nam sad brani da do kraja 6. mjeseca, što nam je cilj, da imenujemo novu Vladu. Ako je moguće”, pita predsjednik HDZ-a BiH. Uz konstataciju da je to “daleko od realnosti”.

Na koncu Čović dodaje da je dovoljno pogledati broj ruku u Predstavničkom domu. Ali i Domu naroda.

