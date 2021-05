Lukač, Ćulum i Ilić od oca ubijenog Davida Dragičevića traže 24.000 KM!

Osnovni sud u Banjaluci prihvatio je dokazni materijal i prijedloge devet svjedoka te za septembar zakazao glavno ročište na suđenju za klevetu protiv Davora Dragičevića po tužbi koju su protiv njega podnijeli bivši i sadašnji visoki funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), potvrdio je advokat Dragan Tolimir.

Tokom današnjeg, četvrtog po redu pripremnog ročišta, ispred banjalučkog Osnovnog suda okupili su se građani, aktivisti neformalne grupe “Pravda za Davida”. Oni su pitali kada će biti suđeno ubicama Davida Dragičevića i onima koji su zataškavali istragu njegovog ubistva. Za zataškavanje direktno optužuju upravo visoke funkcionere MUP-a RS-a koji su Dragičevića tužili za klevetu, piše BIRN BiH.

Tužbu protiv Davora Dragičevića su u maju 2018. godine podnijeli Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, njegov savjetnik i bivši načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet u ovom ministarstvu Darko Ilić, kao i Darko Ćulum, bivši direktor Policije Republike Srpske a sada direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

“Ono što je bitno za tuženog jeste da su prihvaćeni svi dokazi koji su predloženi. Prihvaćeno je saslušanje devet svjedoka, prihvaćeno je preko 50 materijalnih dokaza i prihvaćeno je da se očitaju svi snimci koji su sačinjeni u vezi sa famoznom konferencijom [za štampu], zatim pred anketnim odborom, a prihvaćeno je i mišljenje vještaka koji je vršio reobdukciju, koji je utvrdio da je u izvještaju navedeno niz grešaka i da on smatra da do smrti nije došlo na način na koji je to opisano”, rekao je novinarima Dragičevićev advokat Dragan Tolimir. prenosi “Fokus“.

On je kazao da je Dragičević tražio da se saslušaju bivši glavni tužilac banjalučkog Okružnog tužilaštva Želimir Lepir, kao i Đorđe Rađen, čija kuća je navodno opljačkana u noći nestanka Davida Dragičevića, što je Sud prihvatio.

“Mislim da konačno zakazivanje ročišta za septembar po tužbi za klevetu samo dokazuje da je njima stalo do kupovine vremena”, rekao je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) Davor Dragičević.

On je dodao kako je protiv osoba koje ga tuže već ranije podnosio prijave Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

“Tako da unaprijed tvrdim da će postupak koji su pokrenuli za klevetu biti odbačen ili će presuda biti jedina koja je pravno moguća, a to je u moju korist”, kazao je Dragičević.

Lukač, Ćulum i Ilić od oca ubijenog Davida Dragičevića, po osnovu nadoknade zbog klevete, traže ukupan iznos od 24.000 konvertibilnih maraka (KM), svaki po 8.000 KM. Oni su Dragičevića tužili zbog govora koje je on u nekoliko navrata držao na Trgu Krajine u Banjaluci, gdje su održavani skupovi “Pravde za Davida”, tada pod vođstvom Davora Dragičevića, u kojima ih je, kako se navodi u tužbi, prozvao da su “saučesnici u ubistvu njegovog sina”.

Pravni zastupnik trojice tužilaca Darko Kremenović ranije je rekao da van sudnice ne želi da komentariše slučaj.

Ozren Perduv iz neformalne grupe “Pravda za Davida” kazao je kako se raduje održavanju glavnog pretresa “jer će se prilikom izvođenja dokaza još jednom pokazati “ko su oni, a ko je Davor Dragičević”.

“Oni nemaju pravo nikoga da tuže za klevetu, jer su oni prvi lagali o ubijenom mladiću, svjesno pokušavajući da ga kriminalizuju”, rekao je nakon zakazivanja glavnog ročišta Perduv.

Nastavak suđenja pred Osnovnim sudom u Banjaluci zakazan je za 28. septembar 2021. godine.

