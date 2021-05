Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti očekuje se u južnim, jugozapadnim i istočnim područjima. Poslije podne porast oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku Bosne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren zapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša najviša dnevna od 23 do 29 stepeni.