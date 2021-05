Radović: Dodik je počinio veleizdaju Republike Srpske

Radović kaže da “neko ko je predao Jasenovačku građu, prenio većinu nadležnost sa RS na nivo BiH i ko je potpisao ANP, program BiH za NATO”, nema pravo optuživati druge za izdaju.

“Kako neko ko je u koaliciji sa SDA na nivou BiH, neko je tvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid i ko je doveo do rekordnog duga Republike Srpske od 6,5 milijardi KM daje sebi za pravo da nam drži slovo o izdaji srpskih interesa“, upitao je Radović.

On kaže da Dodik upiranjem prsta u opoziciju u Republici Srpskoj želi da prebaci fokus sa veleizdaje koju je godinama radio da kako bi ostao na vlasti.

Radović navodi da je Dodik čuvar i branilac samo svojih i interesa grupe ljudi kojima se okružio i koji ekonomski uništavaju Republiku Srpsku i njene prirodne resurse.

Radović: Dodikova vizija RS

“Njegova vizija Republike Srpske je ona u kojoj su upravo oni koji su najviše dali za Srpsku obespravljeni i u kojoj većina građana jedva sastavlja kraj sa krajem, u kojoj se urušavaju i obesmišljavaju njene institucije: Narodna Skupština, predsjednik i Vlada RS“ istakao je Radović.

Dodikova vizija Republike Srpske je, dodaje Radović, onakva kako danas izgleda nakon 15 godina njegove vladavine, u kojoj se on sve pita i određuje šta će ko da radi. prenosi “N1“.

“U kojoj on dijeli novac iz budžeta kako misli da treba, u kojoj nam najbolji stručnjaci i mladi ljudi odlaze jer ne mogu da se zaposle bez članske karte SNSD-a“, napominje Radović.

“Najveća izdaja srpskih interesa je ekonomska situacija”

On navodi da je Dodik podijelio narod u Republici Srpskoj na one sa knjižicom SNSD-a, koji imaju sve privilegije društva i na one koji drugačije misle i koje godinama progoni.

Radović poručuje da SDS, umjesto takve vizije društva, želi modernu Republiku Srpsku u kojoj su svi građani ravnopravni, u kojoj je zakon jednak i važi za sve i u kojoj će privredni ambijenti biti takav da podstakne ljude da investiraju i zapošljavaju nove radnike.

“Najveća izdaja srpskih interesa je ekonomska situacija u koju nas je ova vlast dovela. Dug po glavi stanovnika Republike Srpske je 5.600 KM i dvostruko je veći od duga po glavi stanovnika FBiH koji iznosi 2.600 KM. Učešće ukupnog duga u bruto domaćem proizvodu Republike Srpske premašuje 55%, dok je taj isti pokazatelj kod Federacije BiH na našu žalost povoljniji i iznosi 28%”, kaže Radović.

