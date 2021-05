Muriz Memić: Alisa sad spavaj u tenama ili u japankama, pošto će ti šnjure uzeti na vratima

U Općinskom sudu u Sarajevu danas će se u 12 sati održati pripremno ročište po tužbi Alise Mutap koja je tužila Muriza Memića, oca ubijenog mladića Dženana za klevetu.

Inače, Mutap je u tužbi kao odštetni zahtjev navela da na ime nematerijalne štete potražuje 3.000 KM. Naime, ona smatra da ju je Memić u svojim medijskim istupima oklevetao.

Glumila je amneziju

– Alisa Mutap, saučesnik u ubistvu mog Dženana, sada tuži mene za klevetu. Alisa je saučesnik, ona će uskoro odgovarati, glumila je amneziju. Amnezije nema, nije je ni imala. Vidimo da je tata u zatvoru, a što bi bio tata, a Alisa bila rame uz rame sa Dženanom – kaže Memić za Source.ba.

Tvrdi da ga cijela ova priča oko njene tužbe izuzetno ljuti, u situaciji kada se godinama bori da dobije pravdu zbog ubistva njegovog sina Dženana.

– Ljuti me puno, ne mogu da radim svoje redovne poslove, jer sam privatnik. Mimo svega, nikad neću shvatiti kakva je to osoba, kakav je to nečovjek i neljudsko biće, da može da krije ubice. Ko je pogriješio neka odgovara, ja sam spreman da odgovaram, ako sam pogriješio za Alisu što sam rekao da se bavila prostitucijom. Sutra ćemo vidjeti šta će biti. Pošto kupio, ja to i prodao, imam i svjedoke. Imam šta reći na sudu, ne bojim se – ističe Memić.

Ima dokaze

Tvrdi na kraju da će se danas pojaviti na suđenju, ali da i on ima svoje dokaze koje će iznijeti pred sudom.

– Svakako ću se pojaviti pred sudom. Imam dokaze šta mi je Dženan rekao i reći ću to tamo. Ali nikada neću shvatiti kakav je to ljudski mozak. Ali eto, ja joj samo mogu reći: Alisa, uskoro i ti ideš. Sad spavaj u tenama. Ili u japankama, pošto će joj šnjure uzeti na vratima – poručio je Muriz Memić u razgovoru za Source.ba portal.

