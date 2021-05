Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca

Nakon toga slijedi period sa promjenljivim vremenskim uslovima sve do kraja prognoznog perioda. Pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se širom Bosne i Hercegovine, najviše na jugu i jugozapadu, a najmanje na sjeveroistoku.

Natprosječno visoke temperature zraka prognoziraju se do srijede. Očekivane vrijednosti jutarnjih su između 6 i 11, na jugu zemlje do 14°C, a najviše dnevne uglavnom između 24 i 30°C,piše Slobodnabosna

Od 12. do 25. maja, temperature će biti u granicama prosječnih, jutarnje u Bosni od 5 do 10, u Hercegovini do 15°C, očekivane dnevne temperature u Bosni između 18 i 23, u Hercegovini do 26°C.

