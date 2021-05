Reis Kavazović osudio napade u Jerusalemu: Zločin je teži kad se provede u ramazanu

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović osudio je napade izraelskih snaga na vjernike u džamiji Al-Aksa u svetom gradu Jerusalemu – El-Kudsu.

Saopćenje koje prenosi Agencija MINA prenosimo u cijelosti.

– Kao reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđujem napade izraelskih snaga na vjernike u džamiji Al-Aksa u svetom gradu Jerusalemu-El-Kudsu. Skrnavljenje svetosti džamije i uznemiravanje miroljubivih vjernika je neprihvatljivo, ali je zločin teži kada se isplanira i provede u vrijeme svetog mjeseca ramazana.

Snimke kojima smo svjedočili ovih dana su uznemirile ne samo muslimane u svijetu, nego i sve one koji priželjkuju pravedan mir u Svetoj zemlji. S pravom palestinski narod očekuje da svi u svijetu osude otimanje palestinskih kuća, njihove zemlje i nastavak okupacije, kao i promjene statusa quo u okupiranom gradu. Obaveza je to svih onih koji se suprotstavljaju politikama aparthejda i sistematskog uskraćivanja osnovnih prava palestinskog naroda. To ne treba biti samo palestinska borba, niti muslimanska, ili arapska borba. Ovo je borba za savjest čovječanstva i budućnost odnosa vjerskih zajednica i Svete zemlje. prenosi “Avaz“.

Okupacija, otimanje imovine, progoni i uskraćivanje osnovnih ljudskih prava na vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi nemaju mjesta u svijetu kojeg trebamo ostaviti budućim generacijama i zato s pravom očekujemo reakciju svjetske javnosti i onih koji mogu pomoći da se ova nepravda zaustavi.

Mi bosanski muslimani i Bošnjaci u ovim blagoslovljenim danima ramazana smo sa našom braćom u Palestini i svim obespravljenim ljudima u našim dovama, riječima i djelima – navodi se u saopćenju reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića.

Facebook komentari