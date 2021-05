Sarajevski studenti najavili masovne proteste: “Godinu dana tražimo smanjenje školarina”

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu – SPUS nakon što je više puta u proteklih 12 mjeseci bezuspješo upućivao inicijative Vladi Kantona Sarajevo kojim se nalaže donošenje akta o umanjenju visine školarine za 2020./2021. akademsku godinu u iznosi 30 posto za sve studente, najavio je da će organizirati masovne proteste.

Predsjednik SPUS-a Faruk Dević na pres-konferenciji kazao je da Studentski parlament od maja 2020. godine zahtijeva umanjenje školarina, s obzirom da su studenti i njihove porodice zahvaćeni negativnim ekonomskim posljedicama pandemije, te da je postojala i još uvijek postoji mogućnost da studenti uprkos nemogućnosti plaćanja školarina budu dovedeni u situaciju da moraju pauzirati ili prekinuti svoje školovanje. prenosi “Fokus“.

– Pozivamo Vladu KS na odgovornost prema kategoriji društva vitalnoj za opstanak i razvoj Bosne i Hercegovine. Najveći poraz društva bi bio dovođenje studenata u nemogućnost nastavka školovanja zbog finansijskih problema koji su ozbiljan impakt imali na studente i njihove porodice – kazao je Dević.

Navodi da se radi o socijalnom problemu, kojem je vrijeme za rješavanje, te da je za zahjeve za smanjenje školarine za 30 posto za sve studente UNSA potrebno oko pet miliona KM.

Ukoliko se nastavi ovakav odnos Vlade KS prema studentima Dević je iznio “budući plan rada SPUS-a”.

– Mi smo postigli konsenzus povodom tog našeg budućeg rada. Ova pres-konferencija je finalni poziv i premijeru i Vladi KS da iznađu sredstva za smanjenje školarina u visini 30 posto svim studentima UNSA. Ukoliko se to ne uradi mi ćemo nastvati koristiti sve demokratske mehanizme, kako bismo došli do ostvarenja ciljeva. Jedno od sredstava kojim ćemo doći do cilja je organizacija masovnih protesta svih studenata UNSA na kojem ima 30.000 studenata. Organizirat ćemo proteste kakave grad Sarajevo nije vidio u historiji – kazao Dević.

Ukoliko i najavljeni protesti budu ignorirani Dević je najavio da će pozvati kolege da bojkotuju plaćanje školarina.

