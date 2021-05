Turković odigrala ključnu ulogu u diplomatiji vakcina na zapadnom Balkanu

Tokom susreta razgovarano je o brojnim temama, koje se odnose na borbu protiv pandemije COVID-19, nabavku i pravedniju raspodjelu vakcina, te o planovima Svjetske zdravstvene organizacije na zapadnom Balkanu.

Nakon susreta sa ministricom Turković, direktor Kluge se kratko oglasio na Twiteru. prenosi “Faktor“.

– Bisera Turković i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine odigrali su ključnu ulogu u COVID-19 diplomatiji vakcina na zapadnom Balkanu. Radujemo se nastavku partnerstva, izgradnje Mape puta za zdravlje i solidarnosti – napisao je Kluge.

.@BiseraTurkovic @mfa_bih have played a crucial role in ⚕️ #COVDI19 #vaccine diplomacy in the Western Balkans. Looking forward to continued partnership, building #RoadmapforHealth #Solidarity pic.twitter.com/rRRQRBMlJ5

