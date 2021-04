Ambasade SAD i Velike Britanije u Sarajevu: Što se nas tiče, film “Quo Vadis, Aida?” je već pobjednik

Povodom 93. dodjele prestižne nagrade Oskar na zvaničnim Twitter profilima oglasile su se ambasade SAD i Velike Britanije u BiH.

U kategoriji za najbolji strani film je i ostvarenje Jasmile Žbanić “Quo vadis, Aida?”, koji govori o genocidu u Srebrenici.

Ambasada SAD poželjela je sreću Jasmili Žbanić i cijeloj ekipi filma “Quo Vadis, Aida?” .

– Držimo fige za “Quo Vadis, Aida” na večerašnjoj dodjeli Oskara- napisali su na svom Twitter profilu.

Podijelili su i video koji su zajedno snimili Ambasador SAD Erik (Eric) Nelson i Ambasador Velike Britanije Metju Fild (Matthew Field).

-U ovim teškim vremenima kada se cijeli svijet bori sa pandemijom koronavirusa, naša svakodnevica postaje bolja sa svakom dobrom vijesti, i svakim ostvarenim uspjehom. Jasmila, Damire i ekipo filma „Quo Vadis, Aida?“ danas proslavljamo vas. Što se nas tiče, vi ste već pobjednici – napisali su iznad videa objavljenog 9. aprila.

Keeping our fingers crossed 🤞 for @QuoVadisAida tonight #Oscars https://t.co/NIGZ2Is63M

I ambasada Velike Britanije u BiH poručila je da drži fige za “Quo vadis, Aida?” i cijelu ekipu filma.

Na Twitter profilu Metjua Filda (Matthew Field), ambasadora Velike Britanije u BiH, piše:

– Mnogo veličanstvenih britanskih ostvarenje nominirano je za Oskara. Također, držimo fige za snažan i vrlo važan film “Quo vadis, Aida?”.

Lots of amazing 🇬🇧 nominees for tonight’s #Oscars . Also keeping our fingers crossed for the powerful, essential #QuoVadisAida pic.twitter.com/YFXisSnSvr

— Matt Field (@MattFieldUK) April 25, 2021