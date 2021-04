Brat “Zlatnog ljiljana” koji je preživio brutalni napad medvjeda: Sulejman je u komi, ali jak je on, izdržat će

Nakon stravičnog napada razjarenog medvjeda na Sulejmana Huseinbegovića (53), inače dobitnika najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ u selu Repovci kod Konjica, njegovo zdravstveno stanje i dalje je teško, ali nije životno ugrožen, potvrdio nam je njegov brat Edin u telefonskom razgovoru.

– Još je u KCUS-u. Doktori su uradili šta su trebali. On je još u komi. Stabilan je i ljekari su rekli da nije životno ugrožen. Komšija koji ga je transportovao do bolnice dao je policiji izjavu. Moram se pobrinuti za ovce i sada mu ne mogu otići u posjetu, niti kući. Brzo će se oporaviti, jak je on. Policija je na licu mjesta obavila uviđaj. Uzeli su informacije o tome kako ga je medvjed napao i kako je zatečen povrijeđen – kratko je za portal “Avaza” kazao Edin Huseinbegović.



Podsjećamo da je Sulejmanu prva pomoć ukazana u Urgentnom centru Opće bolnice Konjic, gdje su mu ljekari konstatirali prijelom obje ruke te više ugriza i razderotina. Također je zadobio povrede lica i grudi, te je po prijemu u KCUS odmah operiran, a hirurška intervencija je trajala više od sedam sati. U borbi na život i smrt sa medvjedom bosanski gazija s nadljudskom snagom izašao je kao pobjednik.

Mještani Repovaca koji nakon napada životinje na Sulejmana žive u strahu, očekuju da će vlast Konjica donijeti odluku da se podignu svi lovci i ubiju medvjeda.

Huseinbegović je rođen 10. januara 1968. u Repovcima kod Konjica, a „Zlatni ljiljan“ za izuzetnu hrabrost dobio je 1994. kao pripadnik 45. lahke brigade Armije RBiH.

Facebook komentari