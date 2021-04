Od ove sedmice nova pravila za radnike u Njemačkoj

Od utorka poslodavci u Njemačkoj, zaposlenicima koji ne rade od kuće, moraju ponuditi besplatne setove za samotestiranje na Covid.

Vlada vladajuće koalicije u Njemačkoj naložila je da se svim zaposlenicima najmanje jednom sedmično trebaju ponuditi besplatni kompleti za samotestiranje.

Pravila će se primjenjivati samo na firme čiji zaposlenici i dalje rade na licu mjesta tokom pandemije, a namijenjena su smanjenju rizika da asimptomatski zaposlenici zaraze svoje kolege.

Iako bi firme mogle biti kažnjene do 30.000 eura zbog toga što ne nude testove, na zaposlenicima će biti odluka hoće li ih koristiti.

Zašto sada?

Prije nekoliko sedmica studija münchenskog istraživača otkrila je da velika većina njemačkih zaposlenika i dalje dolazi na svoje radno mjesto, iako su stručnjaci procijenili da bi oko 56 posto zaposlenika moglo raditi od kuće tokom pandemije.

Uz to, niz je nedavnih izvještaja koji sugeriraju da neke tvrtke ne postavljaju osnovne higijenske mjere za zaposlenike, iako je stopa zaraze Covid-19 na kritičnoj tački.

Govoreći u emisiji Anne Will prošlog mjeseca, Angela Merkel upozorila je da će, ako firme nastave isključiti rad “kućnog ureda” i ne ponude redovite testove, vlada postaviti nove propise koji će ih prisiliti na to. Ove sedmice se upravo to događa.

Zar firme već ne nude testove?

Istraživanje koje je proveo Institut za istraživanje zapošljavanja (IAB) među 2.000 poslodavaca pokazalo je da je oko 30 posto poduzeća već napravilo planove za uvođenje testiranja na radu tokom sljedeća četiri sedmice.

Prema istraživanju, većina velikih tvrtki (60 posto) planirala je ili započela uvođenje samotestiranja.

Internetski prodavač Amazon, koji zapošljava oko 1.800 radnika u Njemačkoj, planira u bliskoj budućnosti zaposlenicima ponuditi brze testove i PCR testove. “Zdravlje i sigurnost naših zaposlenika naš je prvi prioritet”, izjavio je glasnogovornik Amazona Michael Schneider.

Šta ljudi govore o tome?

Velik dio javnosti već neko vrijeme poziva na besplatne testove na poslu, ali taj potez je na udaru kritičara.

Nije iznenađujuće što su mnoga poduzeća posebno zabrinuta zbog troškova koji se nude zbog sedmičnih testova. Vlada procjenjuje da bi taj potez svaku firmu koštao oko 130 eura po zaposleniku do kraja lipnja, što znači da bi firma s 1.000 zaposlenih bila prisiljena izdvojiti 130.000 eura na testovima tokom sljedećih 10-ak tjedana. prenosi “Fokus“.

Neki također sumnjaju da će jedanput tjedno brzi testovi – čiji rezultati vrijede samo oko 24 sata – biti dovoljni za borbu protiv infekcija na radnom mjestu.

Ipak, vjerojatno će to rezultirati time da će manje ljudi dolazi na radno mjesto, ako im je to moguće, a minimaliziranje nepotrebnih socijalnih kontakata u konačnici je ono što vlada želi.

