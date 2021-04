Vučić: Mirno spavajte, podržavam integritet BiH, apsolutni interes Srbije je mir!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Face TV u intervjuu čuvenom novinaru BiH Senadu Hadžifejzoviću, koga je ugostio u svom predsjedničkom uredu Beogradu.

Hadžifejzović je na početku rekao da ga je uznemirila Vučićeva izjava od pre nekoliko dana da “Srbija treba nešto da dobije”, koja je data u jeku kontroverznog non papera u kome se predlaže podjela BiH i pripajanje RS Srbiji.

Pravično rješenje

– Srbija treba da dobije pravično rješenje za mnoga pitanja i ništa više od toga. Ja sam govorio o generalnim stvarima i autošovinizmu koji postoji u beogradskoj čaršiji, prilično precizno i govorio sam o tome da ne možete na Balkanu da pravite mir tako što ćete da unizite bilo koji narod, pogotovo ne najveći srpski narod, misleći da ste na taj način zadovoljili sve druge i o tome otvoreno govorim. Upravo zato sam se zalagao ne za zamrznuti konflikt s Albancima, nego za rješavanje problema i zbog toga plaćao visoku cijenu, rekao je Vučić. prenosi “Avaz“.

Vučić kaže da se on trudi da štiti srpske nacionalne interese, ali da razumijem interese i drugih naroda od onoga što su nerijetko nazivali unitarizacijom, a danas “pošto ne živimo u istoj nego u različitim državama, homogenizacijom i dominacijom”.

– U toj rečenici nema ništa sporno, uvjeren sam da su to rečenice koje vrlo precizno definišu naše probleme, srpske probleme, ali koje nikog ne povređuju i nikom ne prave probleme. Mirno spavajte, nije mi namjera da se bilo kome dodvaram. Meni bi popularnost u Srbiji skočila samo ako bih vama obrusio ili nešto rekao Bošnjacima, ne pada mi na pamet. Apsolutni interes Srbije je mir, stabilnost i ne treba nam ništa, objasnio je Vučić svoju rečenicu. !

Hadžifejzović je rekao da se ta izjava mogla zlokobno shvatatiti kao pretenzija prema RS.

– Nije mi to ni pamet palo. Mi smo pričali o planovima koji se tiču Metohije i Kosovima, to se nije ticalo Bosne i Hercegovine. Što se tiče BiH, Srbija podržava integritet BiH, vi imate podijeljeni suverenitet i podijeljene nadležnosti između FBiH, RS i centralne države, to su vaše unutrašnje stvari, rekao je Vučić.

Ne želimo RS

Na konstataciju voditelja da ljudi ne veruju Vučiću, predsednik Srbije je rekao:

“Videlo se na izborima”.

Hadžifejzović je zatim rekao da Dodik i Vulin na dnevnom nivou govore umjesto Vučića.-

-Dodik je pametan čovek i sigurno nije poslušnik. Možemo i da se ne slažemo. Ako Dodik iznosti svoje misli, ja možda nisam pametan, možda sam i glup, ali još uvek niko ne mora da govori u moje ime. Nemam čak ni portparola. ono što mislim, to i kažem, a ono što kažem, to i uradim.

– Vulin je moj dugogodišnji saborac i prijatelj, ali on ima drugačije viđenje po mnogim pitanjima nego ja. Sebe ne vidim kao predjsednika svih Srba, kako on kaže, već svih građana Srbije”.

Na pitanje šta misli o non paperu, Vučić kaže da Janša sigurno ne bi odbijao priznati dokument iza kojeg stoji.

– Je l vi mislite da Janezu Janši neko može da suflira šta da kaže?.

Vučić kaže da sporni non paper nije ni vidio.

– Ne samo da nisam učestvovao u pisanju bilo kog papira već ga nisam ni vidio. Vidio sam samo špekulacije. Vi kažete da će Srbija da prizna nezavisnost Kosova da bi dobila Republiku Srpsku. To se neće dogoditi. To nije ni realno, a nije ni dobro.

