Promjenljivo vrijeme do kraja mjeseca, početkom maja temperature do 25 stepeni

Promjenljivo vrijeme u Bosni i Hercegovini zadržaće se do kraja aprila, dok su početkom narednog mjeseca izgledne stabilnije vremenske prilike, prenosi Anadolu Agency (AA).

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH saopštio je da se oblačno vrijeme uz povremene padavine prognozira širom Bosne i Hercegovine, a od sredine sedmice mogući su lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i južnim predjelima zemlje.

Temperaturni režim do kraja mjeseca aprila ogledaće se u nižim vrijednostima u odnosu na uobičajene temperature za početak proljeća.

Najhladnije se očekuje na prostoru centralne i jugozapadne Bosne sa jutarnjim temperaturama od nula do pet, a dnevnim između osam i 13 stepeni Celzijusovih. U ostalim regijama Bosne jutarnje temperature od tri do osam i dnevne od 10 do 15 stepeni. Na prostoru Hercegovine tokom jutra očekivane vrijednosti temperatura su od šest do 11, a dnevnih od 13 do 18 stepeni.

Početkom narednog mjeseca prognozira se porast temperatura zraka, očekivane vrijednosti su u granicama uobičajenih. Jutarnje temperature u Bosni od sedam do 12, u Hercegovini od devet do 14, dnevne u Bosni do 20, u Hercegovini do 25 stepeni.

