Denis Bećirović: Milorad Dodik poziva na rat i to treba javno reći

“Nažalost, moram konstatirati da između posljednje sjednice i ove danas, Milorad Dodik je intenzivirao politiku zagovaranja destrukcije Bosne i Hercgovine. Zato sam postavio pitanje predsjedvajućem VM BIH da javno, otvoreno i precizno kaže da li i on podržava Dodikovu politiku razbijanja države Bosne i Hercegovine. Dodik javno poručuje da ima jasan plan i koncept, kako kaže, kako treba razbiti državu Bosnu i Hercegovinu. Smatram da je vrijeme da mu odgovorimo na takve antiustavne i antidejstonske poruke, ne na nekom sporednom mjestu već ovdje u državnom parlamentu. Riječ razdruživanje koju koristi Dodik je jedan obični separatistički eufemizam. Nema nikakvog razdruživanja u BiH. Riječ razdruživanje je zamjena za riječ rat, Dodik poziva na rat i to treba javno reći. Nema niti može biti mirnog ili nemirnog razdružiavanja. Ako krene u taj antiustavni scenario razbijanja države, treba konstatirati da je on odgovoran za unilaterlano rušenje Dejtonskog sproazuma i Ustava BIH. Tužilaštvo i Sud BIH moraju raditi svoj dio posla. Državni organi BiH u skladu sa Ustavom i zakonom u tom eventualnom scenariju dužni su odmah uhaspiti Dodika i sve eventualne saučesnike”, kazao je delegat Denis Bećirović.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Odluku o potvrđivanju smjene ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloša Lučića.

Odluku o smjeni ministra Lučića donio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, jer je Demokratski narodni savez (DNS), na čiji je prijedlog Lučić imenovan za ministra, napustio vladajuću koaliciju i prešao u opoziciju. S obzirom da je DNS donio odluku o napuštanju koalicije i daljem opozicionom djelovanju, a imajući u vidu da trenutni saziv Vijeća ministara BiH u svom radu nema podršku predstavnika DNS-a u Predstavničkom domu PSBiH, donesena je ovakva odluka – navodi se u njenom obrazloženju. Odluku je na posljednjoj sjednici potvrdio Predstavnički dom državnog parlamenta, a stupit će na snagu danom potvrđivanja od Parlamentarne skupštine BiH.

Na dnevnom redu Doma naroda trebalo bi da se nađe i zahtjev delegata Denisa Bećirovića i Zlatka Miletića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH po hitnom postupku. Trebao bi biti razmatran i Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH, kao i principi Prijedloga zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, koje je predložilo Vijeće ministara BiH. Delegati bi, između ostalog, trebali razmatrati i izvještaje komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama, te o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. prenosi “Faktor“.

