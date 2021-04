Izrazito niske temperature do 11. aprila nakon čega nam stiže “pravo proljeće”

Prodor izrazito hladnog i vlažnog zraka sa sjevera donosi značajnu promjenu vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini.

Do kraja sedmice, prognoziraju se nepovoljni uslovi. Padavine se očekuju širom zemlje, a snijeg je izgledan u Bosni i na planinama Hercegovine. Od petka, 9. pa do 13. aprila izgledno je stabilnije vrijeme. Ponovno pogoršanje praćeno padavina i niskim temperaturama očekuje se od 14. aprila, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Do nedjelje 11. aprila, izgledne se izrazito niske temperature zraka, prognozirane minimalne vrijednosti u Bosni se očekuju od minus osam do minus tri, na planinama do minus 13, a u Hercegovini od minus dva do tri stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni između dva i sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih. prenosi “Fokus“.

Od 12. do kraja prognoznog perioda 20. aprila, temperature će biti prikladnije godišnjem dobu, jutarnje u Bosni od četiri do devet, u Hercegovini od šest do 11 stepeni Celzijusovih, očekivane dnevne temperature u Bosni između 12 i 17, u Hercegovini od 15 do 20 stepeni.

