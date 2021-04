Šta kažu doktori? Koliko su pouzdani kućni testovi na koronavirus koji su se pojavili u bh. apotekama

U Bosni i Hercegovini već nekoliko dana građanima su na raspolaganju testovi na koronavirus – za kućnu upotrebu. U samo 15 minuta trebali bi dati rezultate. No, koliko su pouzdani – i kakvu ulogu će imati kada bris ne uzima profesionalno medicinsko osoblje?

Dvije su vrste testova na koronavirus koje možemo uraditi kod kuće. Jedan od njih je antigenski koji nam pokazuje da li je neko zaražen ili nije. Druga vrsta testa pokazuje da li je neko bio u dodiru sa oboljelim i da li je prebolovao virus, piše BHRT.

Testovi su dostupni u apotekama na bh. tržištu, a u pojedinim se tek očekuje njihov dolazak. Cijene se kreću od 20 do 30 maraka. Iako jednostavni za korištenje mikrobiolozi i virusolozi za testiranje savjetuju ljekarski nadzor nad potencijalno pozitivnim pacijentima.

“Stihijsku prodaju testova ,da ih može svako uzeti kao neki suplement ili vitamin u ovom trenutku ne bih preporučivao dok mi ne bismo napravili strategiju upotrebe ovih testova u kućnim uslovima. Također se mora voditi računa o biosigurnosti, o mogućnosti da ste sami kada uzimate uzorak, da taj prostor dezinficirate, jer postoji mogućnost da virus negdje ostane pa da se inficirate,” kaže doktor Nijaz Tihić, specijalista mikrobiologije i parazitologije i šef Zavoda za mikrobiologiju UKC Tuzla.

Ovakav način testiranja može biti siguran ukoliko se pravilno koristi. Praksa je pokazala da brzi antigenski testovi imaju osjetljivost u vremenskom okviru od pet dana od početka pojavljivanja simptoma. U suprotnom, njihova vrijednost se znatno smanjuje te je velika vjerovatnoća da rezultat neće biti tačan. U slučaju testiranja kod kuće ne postoji kontrola epidemiološke službe, tvrdi naša sagovornica. Stoga, treba biti posebno oprezan.

“Postoji rizik od toga da se uzorak ne uzme pravilno, većina misli da je to samo bris nosa, malo protrlja i misli to je to, postoje i greške koje se mogu prilikom stavljanja uzorka na kaseticu da se ne pokaže kontrolna linija i većina ljudi će onda misliti da im je test negativan,” navodi Lejla Hasanbegović, doktor zdravstvenih nauka iz oblasti medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Ovakvi antigenski testovi se već primjenjuju u Njemačkoj, SAD-u, Austriji, a moguće ih je kupiti uz liječnički recept i doplatu od oko 25 eura. Još nije istraženo da li će kućni testovi biti budućnost. Dok jedni tvrde da bi mogli biti šansa za veću slobodu usred pandemije, drugi upozoravaju – ništa bez liječničkog nadzora.

