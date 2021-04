Korona odnosi živote: U martu preminulo 1.555 osoba

Od početka pandemije, u Bosni i Hercegovini umrlo je 6.675 osoba od posljedice koronavirusa. Epidemiolozi su upozorili da je novi soj virusa mnogo opasniji i da se vrlo brzo širi.

Mart 2021. godine bio je do sada najsmrtnonosniji mjesec u našoj zemlji. Prema podacima zdravstvenih zavoda Federacije, Republike Srpske i Distrikta Brčko u martu je preminulo 1.555 osoba. prenosi “Avaz”

Mora se vakcinisati 75 posto ljudi

Imunolog Jasenko Karamehić smatra da je jedini spas aktivna vakcinacija.

– Najmanje 2/3 stanovništva treba da se vakciniše. Ovo je otišlo mimo kontrole. Da bi se suzbila pandemija, mora se vakcinisati 75 posto ljudi. Ne smijemo zaboraviti i da spontano oporavljeni gube imunitet nakon nekoliko mjeseci. Tu se stvara zatvoreni krug – rekao je Karamehić.

Kada se od ukupnog broja stanovnika oduzmu trudnice, dojilje, maloljetnici i tako dalje, kako je rekao Karamehić, potrebno je vakcinisati oko dva miliona stanovnika.

– To je oko četiri miliona doza vakcina – rekao je Karamehić.

Loša koordinacija među vlastima

Novi sojevi virusa donijeli su mnoge probleme.

– Bez vakcina ne možemo naprijed. Ovo je sve žalosno, bit će još gore. Do tada, ne preostaje nam ništa drugo nego da poštujemo trenutne mjere, kakve god one bile. Problem je što smo mi nediscipliniran narod. Druge zemlje koje imaju mnogo, mnogo više stanovništva nego mi, kao što je Kina, uspjeli su skoro pa skroz suzbiti širenje virusa i to bez vakcina – kaže Karamehić.

