Velike promjena vremena pred nama

Jutros u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica -1; Drvar, Grude i Ivan-sedlo 6; Bugojno i Tuzla 7; Bihać, Jajce i Sarajevo 8; Bijeljina, Doboj, Livno i Zenica 9; Sanski Most i Stolac 10; Banja Luka i Prijedor 11; Gradačac, Neum i Trebinje 12; Mostar 14°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 953Pa, za 11hPa je veći od normalnog i opada.

Bioprognoza: Stabilnije vrijeme, bez osjetnijih temperaturnih oscilacija, ugodno će djelovati na većinu populacije. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata, manji problemi mogući su u najtoplijem dijelu dana, ponajviše zbog visokih temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno prije podne. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20°C. U Sarajevu djelomično vedro. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.

U petak u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme kada su izgledni slabiji lokalni pljuskovi. Bez padavina na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari