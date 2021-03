Ministar Vranić o tome da li će biti produženja lockdowna u Kantonu Sarajevo

“Ovo su samo početni rezultati, i ne znači da sada smije doći do opuštanja.

Treba pojačati nadzor nad ovim mjerama. Naravno, krajem sedmice će ponovo zajedati Krizni štab i vidjeti da li je potrebno produžiti ovaj lockdown na još sedam dana, ja mislim da će se to najvjerovatnije desiti”, kazao je on.

Vranić ističe da danas doalzi druga tura vakcina preko COVAX-a te da će se time završiti imunizacija radnika u zdravstvu.

“Krećemo s pripremama za masovnu imunizaciju i pripremama Zetre. Nadamo se da će u budućnosti vjerovatno doći veći broj vakcina, tako da ćemo moći nastaviti sa imunizacijom”, poručio je on.

Najopasniji je period između prve vakcine i revakcinacije, istaknuo je Vranić i dodao da neke zemlje u Europi i svijetu uvode lockdown u tom periodu.

“Mi još uvijek nismo došli do tog stupnja, pa ćemo o tome razmišljati. Pozitivno je da je došlo do smanjenog broja osoba koje su preminule, te da je smanjen broj osoba koje su na respiratorima”, zaključio je on. prenosi “Radiosarajevo”.

