Na jugu Hercegovine sunčanije. U nižim područjima centralne, istočne i sjeverne Bosni očekuje se susnježica ili kiša, a u višim snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 14 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom. Poslijepodne i tokom noći u nižim dijelovima grada je moguća kiša. Jutarnja temperatura oko -1, dnevna oko 4 °C, saopćeno je. prenosi “N1“.

