Izdato narandžasto upozorenje za dijelove BiH: Sutra snijeg i minus

Puhat će vjetar umjerene jačine sa jakim udarima sjevernog smjera, u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne i olujni udari vjetra, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će u većem dijelu zemlje biti oblačno sa snijegom ili susnježicom. Više sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetrovito u cijeloj zemlji. Vjetar umjerene jačine sa jakim udarima sjevernog smjera. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne povremeno su izgledni i olujni udari vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C na jugu zemlje do 10°C.

U utorak pretežno oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne izgledni su jaki, a prije podne povremeno i olujni udari vjetra. U poslijepodnevnim i večernjim satima vjetar će oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7°C na jugu zemlje do 10°C.

U srijedu u većem dijelu zemlje oblačno. Lokalno u Bosni u višim područjima može padati slab snijeg, a u nizinama će padati slaba kiša ili susnježica. Više sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9°C na jugu zemlje do 13°C, piše “N1“.

