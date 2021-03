Konačno: Meteorolozi objavili kad nam stiže toplije vrijeme

Za koji dan, bit će sve toplije i ljepše.

Kako navodi Federalni hidrometeorološki zavod, do 21. marta jutarnje temperature u Bosni se očekuju od -5 do 0, na planinama oko -10°C, a u Hercegovini između 2 i 6. Dnevne vrijednosti temperature zraka u Bosni između 4 i 9, u Hercegovini od 7 do 13°C.

Od 21. do kraja marta temperature će biti u porastu, jutarnje pozitivne širom zemlje, u Bosni od 2 do 7, u Hercegovini od 6 do 11°C. Dnevni temperaturni maksimum u Bosni između 11 i 16, u Hercegovini od 14 do 19 °C.

Slično je potvrdio i meteorolog Face televizije Nedim Sladić koji je na društvenim mrežama napisao:

“Ako ste željni nešto ljepšeg, a ujedno i toplijeg vremena – iza 25.03. dolazite na svoje.” prenosi “Radiosarajevo“

