Zemljotres na području Sarajeva: Da li ste osjetili podrhtavanje tla?

Ovu informaciju potvrdili su za portal Radiosarajevo.ba iz Seizmološkog zavoda BiH.

Epicentar potresa je bio u okolini Sarajeva.

“Epicentar potresa je bio na području Vogošće, jačine 2,5 po Richteru, odnosno 3 Merkalijeve skale”, potvrdili su za portal Radiosarajevo.ba iz Seizmološkog zavoda BiH

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 1 min ago in #Federation of Bosnia and Herzegovina #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/UBefF1yb9e

— EMSC (@LastQuake) February 25, 2021