Cijene kineske robe u BiH će skočiti, i to ne malo

Roba koju uvozimo iz Kine poskupjeće na bh. tržištu i do 25 posto, procjenjuju uvoznici kineskih proizvoda, koji ističu da je razlog tome rast cijene kontejnerskog prevoza iz Azije prema Evropi, pišu Nezavisne novine.

U firmama koje se bave uvozom takve robe kažu da će biti prinuđeni da smanje svoju maržu, ali i da će dio tereta morati da podnesu potrošači, jer to je jedini način da se ovakva situacija prebrodi.

“Od 11. mjeseca prošle godine cijena transporta je počela da skače. Ja tovarim kontejner početkom februara, a cijena je viša za 400 posto”, rekao je Ognjen Mitrić, vlasnik firme koja se bavi veleprodajom robe široke potrošnje, a koju uvozi iz Kine.

Prema njegovim riječima, novonastala situacija dovešće do porasta cijena kineskih proizvoda na našem tržištu.

“Roba koju uvozim mogla bi da ide ka gore za nekih 20 do 25 posto”, naveo je Mitrić, čija firma se bavi veleprodajom igračaka te kućnih potrepština.

Da će potrošači, usljed novonastale situacije, skuplje plaćati robu iz Kine, smatra i Goran Račić, predsjednik Područne komore Banja Luka, koji potvrđuje da je transport dosta poskupio te da su na to ukazali svi koji uvoze robu iz te azijske zemlje.

“Nije u pitanju beznačajno poskupljenje. To znači da će doći do podizanja ulaznih cijena sirovina i poluproizvoda koji dolaze iz Kine i sigurno je da će to uticati na ekonomiju samih proizvođača, jer će oni te cijene morati da ukalkulišu. Samim tim, neminovno je da će doći do poskupljenja određenih proizvoda”, rekao je Račić za Nezavisne novine.

Kako je dodao, Kina iz godine u godinu poprima značajnije učešće kada je u pitanju roba koju uvozimo.

“Imamo proizvode koji dolaze iz Kine, a koji su neophodni za odvijanje procesa proizvodnje. Sa druge strane, dosta gotovih proizvoda dolazi nam iz Kine”, naglasio je Račić.

Inače, uvoz iz Kine u BiH je tokom prošle godine bio znatno manji nego 2019. Kako je potvrđeno Nezavisnim, uvoz iz te zemlje je 2020. iznosio oko 490 miliona maraka, a godinu ranije bio je 540 miliona KM.

Agencije javljaju da je kritičan nedostatak brodskih kontejnera katapultirao cijene kargo transporta i izazvao kašnjenja isporuka robe kupljene u Kini.

Naime, pandemija virusa korona dovela je do neujednačenog ekonomskog oporavka u svijetu, naročito u Aziji, gdje kompanije sedmicama čekaju kontejnere za isporuku robe plaćajući visoke stope naknada, što je uzrokovalo veliki rast troškova dostave.

To, kako se dodaje, utiče na sve kompanije koje treba da isporuče robu iz Kine, ali posebno na kompanije koje se bave e-trgovinom i potrošače koji mogu snositi teret većih troškova.

