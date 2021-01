Od večeras u BiH stiže ledeni val, najhladnije za vikend, u nedjelju i do minus 17

Prema riječima Nedima Sladića, meteorologa, najhladnije će biti u danima vikenda, odnosno nedjelju kada će se temperatura spustiti na minus 17 stepeni Celzija.

“Filomena” je svoj utjecaj na Balkanu završila u ponedjeljak

Iako meteorolozi u regiji najavlju da oluja “Filomena”, koja je prethodnih dana donijela puno problema u Španiji, ide prema Balkanu, Sladić kaže kako je ona svoj utjecaj na našim prostorima završila još u ponedjeljak.

– “Filomena” je već prije dva dana odmaknula ka istoku i jugoistoku kontinenta. Ona je zapravo sinoć došla do jugoistoka evropskog kontinenta, tačnije prema obalama Turske, gdje je dovlačila vlažan i nestabilan zrak – navodi Sladić.

Kaže kako će se danas po visini sa sjevera kontinenta spustiti hladna zračna masa porijeklom sa Arktika.

– Visinska dolina i pripadajući visinski centar sjevera kontinenta premješta se prema jugoistoku Evrope uz pritjecaj vlažnog i nestabilnog zraka, a u prizemlju preko naše zemlje danas će se premjestiti oslabljena fronta zbog koje se od sredine dana očekuju slabe sniježne padavine. Najprije će padati na sjeverozapadu, a poslijepodne i na prostoru centralne, istočne, jugoistočne Bosne i u sjevernoj i sjeveroistočnoj Hercegovini – kaže Sladić.

Dodaje kako će padavine biti slabe i u većem dijelu zemlje prestat će do ranih večernjih sati.

– Suho izgledno bit će na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku zemlje i na jugu Hercegovine. Prema kraju dana smanjenje naoblake od sjeverozapada proširit će se u večernjim satima i na cijelu zemlju. Upravo vedrija noć sa srijede na četvrtak, uz postojeći sniježni pokrivač i slab vjetar, bit će recept za brže i snažnije ohlađivanje podloge, pa će večerašnja noć biti dosta hladna, a temperature će se u nizinama često spuštati i ispod minus pet, a u centralnim područjima i do minus 10 stepeni Celzija, na planinama i niže – navodi Sladić.

U četvrtak se nastavlja nestabilno vrijeme usljed kruženja vlažnog i nestabilnog zraka sa sjeveroistoka u sjeverozapadnom strujanju, a u prizemlju se premješta nova fronta preko naše zemlje, prenosi “Faktor“.

– Prema kraju dana porast atmosferskog pritiska, usljed guranja polja povišenog tlaka zraka prema centralnoj Evropi iz oblasti istočnog Atlantika uvjetovat će prestanak padavina i nagovijestiti postepeno nešto stabilnije vremenske prilike, mada neće biti potpuno stabilno ni za dane vikenda jer će i dalje sa sjevernim vjetrom po visini biti uplitaja vlage, što naročito vrijedi za subotu – kaže Sladić.

S jačanjem tlaka zraka u petak će biti, navodi meteorolog, gradijenta koji će uvjetovati umjerenu buru.

– Bura će rastjerati oblake u južnoj Hercegovini i na zapadu Bosne, pa se prognozira sunčano vrijeme, a u većem dijelu Bosne i sjeverne Hercegovine pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može padati slab snijeg u centralnim područjima Bosne – ističe Sladić.

No, predstojeći vikend, kaže, donosi zanimljiv rasplet događaja.

– Visinski centar ciklone u nedjelju smjestit će se nad Crno more i u blizini obala sjeverne Turske, a sa zadnje strane sistema počet će pritjecati još hladnija zračna masa iz oblasti Sibira prema Balkanskom poluostrvu, pa se tokom vikenda očekuju najniže temperature zraka u dosadašnjem toku zime. Zbog toga će biti obilnijih sniježnih padavina. Subota donosi porast tlaka zraka, ali i dalje po visini sjevernim strujanjem pristiže vlažan zrak. To će uvjetovati oblačno i hladno vrijeme u većem dijelu Bosne, a slab snijeg moguć je u sjeveroistočnim, istočnim i centralnim područjima Bosne. Sunčanije će biti u južnoj Hercegovini, a prema kraju dana postepeno će se smanjivati naoblaka u većem dijelu zemlje – objašnjava Sladić.

Nedjelja donosi smještaj polja povišenog tlaka nad našu zemlju s kojim se očekuju stabilne vremenske prilike i suho vrijeme, a po visini se zadržava suh zrak, pa se padavine ne očekuju.

– U pogledu temperatura očekuju nas ledeni dani u centralnim i istočnim područjima Bosne, odnosno dani u kojima temperatura neće prelaziti nula stepeni Celzija. Najniže temperature očekuju nas tokom subote i nedjelje. Od vedrine u noći sa subote na nedjelju zavisit će i temperature zraka koje će se kretati između minus 14 u centralnim predjelima i minus sedam stepeni Celzija u sjevernim. Na planinama bit će i do minus 17 stepeni Celzija. Na jugu zemlje od minus sedam do minus četiri stepena Celzija. Dnevne temperature kretat će se od minus pet do minus jedan, na jugu BiH do dva stepena Celzija. Od četvrtka do subote, jutarnje temperature zraka većinom će biti od minus 10 do minus tri, na jugu do jedan, dnevne od minus četiri do jedan, na jugu zemlje do pet stepeni Celzija – kaže Sladić.

Što se tiče zagađenog zraka, najgori period je iza nas

Početkom naredne sedmice, kako navodi meteorolog, očekuje se preokret na polju strujanja s kojim u naše krajeve počinje prodirati sve topliji zrak, budući da polje anticiklone odmiče prema jugoistoku, a prema utorku tlak zraka postepeno će padati.

U narednim danima bit će hladno vrijeme, ali ćemo bar, kaže Sladić, tokom januara imati puno epizoda sa veoma čistim zrakom.

– Ako se prisjetimo prethodnih godina, najveće zagađenje zraka imali smo tokom januara. Istina, za vikend možemo očekivati manje pogoršanje kvalitete zraka jer ćemo imati stabilnije vrijeme sa manje vjetra, ali opet to neće biti problematično jer nemamo prisustvo temperaturne inverzije koja bi dodatno pogoršala cjelokupnu situaciju. No, već od sredine naredne sedmice zapuhat će vjetar što će uvjetovati da se zrak ponovo očisti. Kada je riječ o aerozagađenju, mislim da je najgori period iza nas. U februaru su inverzije manje izražene i stepen zagađenja zraka nije veliki. Dodao bih i da će situacija sa hidrološke strane biti puno povoljnija nego prethodne godine jer je na planinama puno snijega – naglasio je Sladić.

