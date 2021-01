Zbog obilnijih padavina i vjetra žuti meteoalarm uključen u dijelovima BiH

Zbog obilnijih padavina i jačeg vjetra za područje Hercegovine, istočne, jugoistočne i sjeverozapadne Bosne izdat je žuti meteoalarm, javlja Anadolu Agency (AA).

Tako se na trebinjskom području očekuju mjestimično obilnije padavine od 30 do 40 mm, lokalno i do 60mm u toku 24 sata.

Na fočanskom području se očekuju mjestimično obilnije padavine od 30 do 40 mm, lokalno i do 60mm u toku 24 sata, uz mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11m/s (40 km/h).

Za banjalučko područje prognozirane su mjestimično obilnije padavine od 20 do 30 mm, lokalno i do 40mm na jugu regiona tokom 24 sata.

Očekivana količina padavina lokalno između 20 i 40 l/m2 prognozirana je i za mostarsko područje, a za višegradsko područje mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11m/s (40 km/h).

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa susnježicom i snijegom.

Temperature zraka u 7 sati bile su Bjelašnica -5, Ivan-sedlo 0, Sarajevo 3, Bugojno, Gradačac, Jajce i Livno 4, Bihać, Sanski Most i Zenica 5, Tuzla 6, Grude 7, Mostar 8, Neum 12 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 936 milibara, za 6 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama i u višim područjima sa snijegom.Tokom dana u većem dijelu Bosne prestanak padavine. U Hercegovini obilnije padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren, a u Hercegovini umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U višim dijelovima grada je moguć snijeg ili susnježica. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.

