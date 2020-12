Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra za posljednji dan 2020.godine

Ponegdje na jugu uz kišu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Intenzivnije padavine se očekuju na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 4 do 14 stepeni.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme s kišom. U višim područjima Bosne i na planinama sa susnježicom i snijegom. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren, u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 5, a dnevna od 1 do 10 stepeni,piše Slobodnabosna

U petak pretežno oblačno vrijeme. Povremena kiša se očekuje u Hercegovini, u višim područjima zapadne Bosne snijeg, a u nižim kiša. Jutarnja temperatura od -4 do 2, a najviša dnevna od 2 do 11 stepeni.

U subotu pretežno oblačno vrijeme s kišom. U višim područjima sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a najviša dnevna od 2 do 11 stepeni.

Facebook komentari