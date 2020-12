Čedomir Jovanović o ikoni koju je Dodik poklonio Lavrovu: Zna se odakle je

Komentarisao je dešavanja u vezi ikone koju je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu tokom njegove posjete našoj zemlji.

“Što se tiče ikone, sve što je loše prije ili kasnije pukne. Sramota, bruka za naš narod, bruka za Bosnu, za crkvu, bruka za Lavrova, za Rusiju, bruka, bruka, bruka… Gdje god pipneš bruka. Sad mi treba da vodimo detektivske istrage odakle je. Zna se odakle je. Išle su tamo palikuće da rade ono što su radile prije toga ovdje po Bosni, što bi opet sutra radile kod mene u Srbiji i kod vas ovdje u Bosni. To su ti div junaci. Poslije posjete Lavrova region je gori nego što je bio prije posjete. Ova posjeta je bila planirana za mart u drugačijoj ikonografiji”, naveo je Jovanović..

Poručio je da Lavrov zna kako se dolazi u Bosnu i Hercegovinu i da nije ovo njegov prvi put ovdje.

“Bio je svjestan posljedica svog ponašanja. Pošto drugi o tome šute, fer je prema Bosni reći, ok, možda je njihova atomska bomba veća i Bosna je nema, ali niko nije Komšiću komandovao iz neke ambasade da kaže Lavrovu šta misli o tome što je on to poslije uradio. To je posljedica onog rafala koji je on dobio braneći taj grad prije 25 godina i takvom čovjeku ne možete da kažete uskratio si mi gostoprimstvo zato što te neko zvao telefonom. Ne, uskratio sam ti gostopimstvo zato što nisi dostojan razgovora poslije ponižavanja Bosne. Svako je Bosnu mogao da zgazi zgazio je”, naveo je Jovanović između ostalog.

Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH notu u kojoj mole za pružanje detaljne informacije o porijeklu premeta iz ukrajinske kulturne baštine, a kojeg je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu, tokom njegove posjete BiH 14. decembra.

Radi se o pozlaćenoj ikoni staroj 300 godina, čije je navodno porijeklo iz Luganska iz Ukrajine, na kojoj je utisnut i pečat, koji dokazuje originalnost, a čiju je fotografiju sa dodjele objavila Srpska novinska agencija SRNA.

Ikona je Lavrovu uručena tokom sastanka u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu kojem su prisustvovali i čelnici Vlade RS, te predsjednica tog bosanskohercegovačkog entiteta Željka Cvijanović.

