Veća kontrola nad trošenjem državnog novca kao vid prevencije korupcije unutar institucija

U svojoj izjavi Torgny Svenungsson, direktor Odjela za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske

u BiH istakao je: „Švedska je stavila visoki prioritet na borbu protiv korupcije u svim oblicima. To

je ključni element naše spoljne politike i našeg rada za demokratiju jer transparentne i

odgovorne javne institucije su bitan element u ovom poslu. Usvajanje EU standarda, kako mi to

vidimo, unaprijediti će izvedbu Bosne i Hercegovine i boriće se protiv negativnih praksi i

korupcije. To će, na kraju, značiti poboljšanje za život ljudi u ovoj državi.“

Jasmila Pašić, projektna menadžerica CCI kazala je da korupcija predstavlja glavnu prijetnju

prosperitetnoj budućnosti Bosne i Herzegovine. „Kao građani moramo zahtijevati da se javnim

sredstvima upravlja na transparentan i efikasan način. Revizija javnog sektora predstavlja jednu

od glavnih kontrolnih mehanizama pravilnog trošenja javnih sredstava i izuzetno je važno da se

preporuke Ureda za reviziju javnog sektora implementiraju,“ kazala je.

Upravo zbog toga, i na Svjetski dan borbe protiv korupcije bitno je ukazati na važnost javne

revizije u procesu borbe protiv korupcije koja najprije polazi od prevencije koruptivnih radnji i

smanjenju prostora za njen nastanak unutar samih institucija a kroz primjenu revizorskih

preporuka. Također je značajna saradnja parlamentarnih tijela, tužiteljstva i nadležnih agencija

zajedno sa Uredima za revizije institucija, pri razmatranju nalaza revizorskih izvještaja kao i

predlaganju načina za uklanjanje uočenih nepravilnosti.

U proteklom periodu CCI kroz niz aktivnosti upozoravali su na važnost implementacije

revizorskih preporuka, koja je trenutno nedovoljna na svim nivoima vlasti u BiH, pozivajući

institucije da odgovornije i efikasnije prihvate dužnost kontrole trošenja javnog novca. Dodatno,

javnosti je dostupan specijalizovani web portal Revizije.info koji je fokusiran na temu revizije,

odnosno kontrole utroška javnog novca i rada javnih ustanova i preduzeća u skladu sa zakonom.

Sastavni dio portala čini baza podataka o finansijskim revizijama provedenim u BiH, u posljednje

4 godine.

Facebook komentari