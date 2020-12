BiH: Dolazi jače naoblačenje praćeno kišom

U Bosni i Hercegovini u nedjelju ujutro je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini pada slaba kiša, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), javlja Anadolu Agency (AA).

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica 1; Bijeljina 3; Srebrenica 4; Banja Luka 5; Gradačac 6; Sokolac 7; Ivan-sedlo 8; Livno 10; Bugojno, Doboj, Sarajevo-Bjelave, Trebinje 11; Tuzla 12; Grude, Zenica 13; Mostar, Široki Brijeg 14; Bihać, Sanski Most 15; Neum 17 stepeni Celzijusa.

U BiH će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U večernjim satima jače naoblačenje sa zapada praćeno kišom. Na istoku i sjeveroistoku Bosne uglavnom bez padavina. Intenzivnije padavine na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari vjetra. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U ostataku dana povremena kiša u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 7 do 14 stepeni Celzijusa.

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom biće u utorak u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne. Više padavina se očekuje poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 7 do 13 stepeni Celzijusa

U srijedu se očekuje oblačno vrijeme s kišom. Na planinama sa snijegom. Obilnije padavine u Hercegovini. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusa.

U četvrtak će preovladavati pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku BiH je moguća slaba rosulja. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa, zaključuju iz FHMZ-a.

