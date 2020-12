Neobična meteorološka pojava stiže u Bosnu i Hercegovinu

U Hercegovini kiša. Na istoku i sjeveroistoku Bosne bez padavina. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 2 do 6, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 8 do 12 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Padavine se očekuju poslije podne i u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko -4, dnevna oko 3 °C, saopćeno je.

Od srijede nestabilno, u Krajini moguća kiša koja se smrzava u dodiru s tlom, za vikend južina i temperature do 15 °C., ranije najavio meteorolog Face TV Nedim Sladić.

On je najavio i mogućnost pojave saharskog pijeska u dijelovima Bosne i Hercegovine u narednim danima, prenosi “N1“.

