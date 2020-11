Milan Tegeltija o spornom snimku: “Nastao je prije godinu dana, znam i ko ga je napravio”

– Snimak je klasična montaža, autentičnost ovog snimka apsolutno ne postoji i nema potrebe da komentarišem nešto što je montirano i nije se dogodilo, dodao je on.

Rekao je da on zna za ovaj snimak već godinu dana.

– Ovaj snimak nije nastao nedavno, ovo je napravljeno davno prije, ja lično znam da postoji već godinu dana i imam svjedoke koji to mogu potvrditi, kazao je Tegeltija.

Kazao je i da je snimak napravila OSA, ali da ne zna ko ga je snimao.

– Ovo je visokosofisticirana montaža koju je napravila Obavještajna služba (OSA) ili neki njeni dijelovi – naveo je Tegeltija.

Na upit da li optužujete (Osmana) Mehmedagića, on je rekao – apsolutno!

Istakao je da mu ne pada na pamet da komentira snimak s obzirom na to da je riječ o montaži. Također, Tegeltija je zamolio javnost da još jednom poslušaju snimak pažljivo, te da će veoma jasno uočiti “prelaze” na snimku.

Komentirao je i današnje navode OHR-a da VSTV zaslužuje profesionalnog predsjednika.

– Gospođa Milijana Buha i ja smo rekli da nije autentičan, ali OHR se petlja u individualne slučajeve, a to nema pravo. Ako želi da me smijeni neka to uradi, možda mi učini i uslugu jer će me u jednom dijelu stanovništva Sarajeva napraviti herojem – istakao je.

Bakir Izetbegović, prema njegovim riječima, danas nije htio komentirati ovaj slučaj već je pustio da javnost procijeni autentičnost snimka.

Tegeltija je kazao da ga povodom ovog slučaja nije zvao predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, kao ni bilo ko iz politike već da su mu se samo javljale kolege i prijatelji, prenosi “Avaz“.

Facebook komentari