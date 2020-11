Emir Hadžihafizbegović o teškoj borbi za život: “Kosa me boljela, kao da me sotona napala, a kritična 2-3 dana”

Emir Hadžihafizbegović, poznati bosanskohercegovački i regionalni filmski i pozorišni glumac, direktor Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, prošao je kroz traumatično iskustvo u borbi sa Covidom-19.

Bilo poput napada sotone kaže, između ostalog Emir o nevjerovatnim dešavanjima tokom 14 dana borbe za goli život.

– Moje iskustvo sa koronom bilo je vrlo traumatično. Koronu sam dobio 22. jula, a upalu pluća 28. jula. Prvi simptom bio je gubljenje čula mirisa i okusa i znao sam da nije dobro. Testirao sam se i bio pozitivan. Virus neko prođe benigno, a ja sam prošao pakao, kao da me neka sotona napala, kosa me boljela, cijelo tijelo je bilo u metaboličnoj inverziji. Čak se i ne sjećam ta 2-3 kritična dana. Doktori su mi savjetovali Covid bolnicu što sam ja odbio. A sada želim da poručim svima da je korona ozbiljna pošast, da se čuvate i poštujete sve mjere. Moja borba sa virusom bila je zapravo moja borba za život i sve se dešavalo brzinom svjetlosti, od gubitka čula pa do momenata kada nisam mogao otići do toaleta. Duboko vjerujem u medicinu i nauku ali sam se koristio i alternativnim, prirodnim pripravcima. Ne znam gdje sam se zarazio, ali u svakom slučaju izbjegavajte masovna okupljanja jer mislim da se klasteri stvaraju na tim mjestima, poručio je Hadžihafizbegović u snimku objavljenom na portalu “Okruženje“.

